2019-05-05T10:08:22+03:00
Общество

В Сургуте состоялся первый городской квант-субботник «С папой вместе»

В нём приняли участие более 100 сургутян
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация СургутаФото: администрация Сургута
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Более 100 участников «Союза отцов Сургута» приняли участие в первом городском квант-субботнике «С папой вместе», который прошёл в детском технопарке «Кванториум». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята разрабатывали нейроинструмент для управления освещением, изготавливали макет беспилотного школьного автобуса из «ЛЕГО» и тестировали транспорт на соревновательном поле. Также в кабинете «Хайтек» участники придумывали дизайн брелоков из дерева, который затем мастерили на специальном оборудовании.

По словам директора департамента образования Сургута Анны Томазовой, в городе постоянно рассматриваются новые идеи для интересного и полезного времяпрепровождения детей.

- Мы нашли новые точки роста, благодаря которым ребята с юных лет могут выстраивать перспективы своего развития и видеть свою роль в жизни Сургута, Югры и России, - отметила Анна Томазова.

В рамках встречи прошло заседание «Союза отцов города», на котором участники выбрали руководителя организации, утвердили Устав и обсудили предстоящие мероприятия для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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