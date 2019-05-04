2019-05-04T06:38:14+03:00
Общество

Пётр Кугуй назначен на должность начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреФото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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Полковник внутренней службы Кугуй Петр Анатольевич назначен на должность начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

В официальном заявлении говорится, что Пётр Анатольевич назначен Указом Президента Российской Федерации от 01.05.2019 № 202 «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах».

Пётр Кугуй родился 6 июля 1977 года в селе Раздольное Новоалександровского района Ставропольского района. В 1999 году окончил Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им. маршала авиации В.А. Судца по специальности: «Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». В 2008 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России по специальности: командно – штабная, оперативно-тактическая гражданской защиты.

До 1 мая занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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