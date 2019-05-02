СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-02T11:04:23+03:00

В Сургуте загорелась баня, когда внутри отдыхали люди Фото: Татьяна Коркина

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В Сургуте вчера, 1 мая, горел банный комплекс на ул. Комсомольская. Известно, что в момент возгорания внутри находились отдыхающие, которые попытались сами потушить пламя. Правда, этого сделать у них не получилось – пришлось вызывать пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании бани поступило 1 мая в 18.37. В 19 часов пожар был локализован, в 19.40 – полностью потушен. Тушили банный комплекс 7 единиц спецтехники МЧС и 19 человек личного состава.

В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины и обстоятельства возгорания. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU