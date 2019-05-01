СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-01T09:26:57+03:00

Стоимость проезда на автобусах в Сургуте стала ниже на пять рублей. Фото с сайта администрации города Сургут

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С 1 мая цена на проезд на городских маршрутах № 12, 30 и 33 понизится с 35 до 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сургут.

Новый тариф установлен приказом автотранспортного предприятия ООО «Сургутгазсервис», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров на данных маршрутах.

Об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Сургута

Напомним, с начала 2019 года это уже второе снижение тарифа. С апреля в Сургуте снизилась стоимость проезда в городских автобусах по маршрутам, которые в конце прошлого года были переведены на нерегулируемые тарифы. Это касается, в том числе, маршрутов № 45, 47 и 21, 8, проезд в которых в с 1 января стоил 40 и 35 рублей соответственно.

После многочисленных обращений сургутян администрация города субсидировали 13 маршрутов АО «СПОПАТ», ООО «Автотриада», ООО «Центр». При этом стоимость проезда в автобусах по 9 маршрутам АО «СПОПАТ» была снижена до 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU