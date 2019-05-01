Стоимость проезда на автобусах в Сургуте стала ниже на пять рублей
С 1 мая цена на проезд на городских маршрутах № 12, 30 и 33 понизится с 35 до 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сургут.
Новый тариф установлен приказом автотранспортного предприятия ООО «Сургутгазсервис», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров на данных маршрутах.
Об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Сургута
Напомним, с начала 2019 года это уже второе снижение тарифа. С апреля в Сургуте снизилась стоимость проезда в городских автобусах по маршрутам, которые в конце прошлого года были переведены на нерегулируемые тарифы. Это касается, в том числе, маршрутов № 45, 47 и 21, 8, проезд в которых в с 1 января стоил 40 и 35 рублей соответственно.
После многочисленных обращений сургутян администрация города субсидировали 13 маршрутов АО «СПОПАТ», ООО «Автотриада», ООО «Центр». При этом стоимость проезда в автобусах по 9 маршрутам АО «СПОПАТ» была снижена до 25 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU