В ХМАО предпринимателям окажут юридическую помощь

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-30T15:02:07+03:00

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Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре и торгово-промышленная палата автономного округа объявили о запуске специального совместного проекта по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности.

В его рамках запланирован цикл лекций для предпринимателей региона по наиболее актуальным вопросам в целях повышения правовой грамотности. Основанием для создания проекта послужила аналитика поступающих обращений от бизнесменов, большая часть которая юридического характера.

Экспертами проекта выступят практикующие адвокаты региональной адвокатской коллегии, представители отраслевых структур и органов государственной власти. В формате прямого диалога бизнесмены Югры смогут задать экспертам вопросы, проконсультироваться.

Кроме того, каждое обращение или вопрос в рамках цикла лекций будут официально оформлены и зарегистрированы в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре Николая Евлахова для дальнейшего личного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU