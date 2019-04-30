В Югре закрыли рейсы до Таиланда
На отдых из международных аэропортов ХМАО – Югры без пересадок можно вылететь во Вьетнам, Таиланд, Турцию. Причем в тропический Вьетнам можно отправиться из Сургута в любое время года.
По информации Ханты-Мансийской таможни, чартерные авиарейсы в Пхукет и Утапао, открытые в октябре прошлого года, прекращаются в апреле 2019 года. Это связано с особенностями климата и сезонностью.
Отметим, что за время чартерных рейсов до Тая в воздушных пунктах пропуска Ханты-Мансийской таможни в Сургуте и Нижневартовске прошли таможенный контроль почти 18 тысяч пассажиров. Большая часть отдыхающих выбрала Вьетнам.
С прекращением воздушного сообщения с Таиландом у жителей и гостей Югры есть возможность провести отдых на теплых курортах Турции.
Более тысячи человек уже отправились с начала текущего месяца в Анталью. Первый авиарейс из Сургута состоялся 19 апреля. «Турецкий» курортный сезон из Нижневартовска стартовал 27 апреля.
В Ханты-Мансийске первый перелет к турецким берегам Средиземного моря можно совершить 27 мая. Авиасообщение из Югры с Антальей планируется до октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU