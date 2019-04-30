2019-04-30T11:23:07+03:00
Общество

В Югре закрыли рейсы до Таиланда

Отдыхающих просят заранее ознакомиться с правилами
Алена Кульмухаметова
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В Югре закрыли рейсы до ТаиландаВ Югре закрыли рейсы до ТаиландаФото: Татьяна Коркина
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На отдых из международных аэропортов ХМАО – Югры без пересадок можно вылететь во Вьетнам, Таиланд, Турцию. Причем в тропический Вьетнам можно отправиться из Сургута в любое время года.

По информации Ханты-Мансийской таможни, чартерные авиарейсы в Пхукет и Утапао, открытые в октябре прошлого года, прекращаются в апреле 2019 года. Это связано с особенностями климата и сезонностью.

Отметим, что за время чартерных рейсов до Тая в воздушных пунктах пропуска Ханты-Мансийской таможни в Сургуте и Нижневартовске прошли таможенный контроль почти 18 тысяч пассажиров. Большая часть отдыхающих выбрала Вьетнам.

С прекращением воздушного сообщения с Таиландом у жителей и гостей Югры есть возможность провести отдых на теплых курортах Турции.

Более тысячи человек уже отправились с начала текущего месяца в Анталью. Первый авиарейс из Сургута состоялся 19 апреля. «Турецкий» курортный сезон из Нижневартовска стартовал 27 апреля.

В Ханты-Мансийске первый перелет к турецким берегам Средиземного моря можно совершить 27 мая. Авиасообщение из Югры с Антальей планируется до октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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