2019-04-30T11:01:16+03:00
Общество

В Югре увеличат популяцию сибирского осетра

Мощности Югорского рыбоводного завода по выпуску осетровых составляют до 500 тысяч штук
Алена Кульмухаметова
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В Югре увеличат популяцию сибирского осетраВ Югре увеличат популяцию сибирского осетраФото: Татьяна Коркина
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В рамках реализации национального проекта «Экология» состоялось заседание координационного совета в области охраны окружающей среды, посвященное реализации приоритетного проекта «Сохранение и восстановление сибирского осетра».

Руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ примет активное участие в развитии сети особо охраняемых природных территорий. Так, уже намечено три площадки.

- Но в рамках нацпроекта мы поставили перед собой еще одну задачу – сохранение особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, восстановление популяции сибирского осетра, – подчеркнул он.

Он также сообщил, что в последнее время наметился тренд к увеличению численности осетра, благодаря реализации охранных мероприятий, выпуску молоди, искусственному воспроизводству. То же касается и обского чира.

- В регионе сложился эффективный механизм взаимодействия с природопользователями: компании разрабатывают долгосрочные природоохранные программы, мероприятия на год – этот тот инструментарий, который сработает, и объемы компенсационного воспроизводства должны войти в долгосрочные программы, – продолжил Сергей Пикунов. – Уже пять компаний заключили соответствующие соглашения либо находятся на стадии подписания.

Директор регионального департамента промышленности Кирилл Зайцев добавил, что для компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, в автономном округе реализуются мероприятия по искусственному воспроизводству. Так, мощности Югорского рыбоводного завода по выпуску осетровых составляют до 500 тысяч штук. При этом планируется увеличение объемов выпуска до 5 миллионов осетровых в год к 2023 году. Кроме того, предприятие способно выпустить в 2019 году около 6 миллионов штук, но и здесь к 2023 году запланирован рост до 25 миллионов штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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