2019-04-30T09:52:26+03:00
Происшествия

Сургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона

Женщина принимает «в гости» больных людей
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона. Фото с сайта pixabay.comСургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона. Фото с сайта pixabay.com
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Нехорошая квартира порядком надоела соседям. Долгое время у жительницы Сургута в гостях бывали наркозависимые лица.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, наркопритон был обнаружен полицейскими Суртуга во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что 36-летняя сургутянка неоднократно предоставляла свою квартиру для употребления наркотических средств. В ходе обыска в квартире обнаружено два стеклянных флакона с остатками вещества темного цвета и шприцы.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Стоит отметить, что ранее неработающая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также была осуждена за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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