В Нижневартовске стартовала акция «Мы пламя вечного огня»

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-30T07:33:40+03:00

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Архивный отдел администрации Нижневартовска с 30 апреля 2019 года по 30 апреля 2020 года проводит акцию «Мы пламя вечного огня». В этот период все вартовчане могут поделиться фото героев войны.

Документы и фотографии из семейных альбомов, сделанные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г., а также фотографии участников войны, сделанные в послевоенное время, направленные в архивный отдел, будут включены в архивный фонд «Коллекция документов военных лет» и в виртуальную фотовыставку «Уже меня не исключить из этих лет, из той войны». Виртуальная выставка будет представлена на интернет-ресурсах архивного отдела и службы по делам архивов ХМАО-Югры.

Принести документы можно по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, 1, в архивный отдел администрации города Нижневартовска или по адресу электронной почты: ao@n-vartovsk.ru (в теме указать «Акция «Мы пламя вечного огня»).

ИСТОЧНИК KP.RU