СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-29T15:44:04+03:00

На станции в Сургуте задержаны двое мужчин с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

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Амфетамин и гашиш были обнаружены полицейскими Сургута у двух подозрительных мужчин. За наркотики им грозит срок.

Как сообщает МВД на транспорте УрФО, 24 апреля было направлено в суд два уголовных дела, возбужденных в отношении жителей Сургута. Мужчины подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Одного из мужчин задержали на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Сургут. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом, спрятанный в личных вещах. Исследование показало, что содержимое пакетика – амфетамин массой 0,49 грамма, что являетеся значительным размером.

Второго подозреваемого сотрудники полиции задержали в нескольких метрах от железнодорожных путей станции Сургут, куда мужчина пришел за «закладкой». При проведении личного досмотра наркотик был изъят, и эксперты выяснили, что он является «гашишем», массой тоже в значительном размере.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. В настоящее время, по окончании расследования, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU