В Ханты-Мансийске определят лауреатов премии имени Ювана Шесталова

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-28T09:01:55+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялось заседание комиссии по присуждению премии правительства Югры имени Ювана Шесталова. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, во время обсуждений определятся лауреаты премии в 2019 году.

По словам члена комиссии, директора этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алфёровой, все кандидаты – значимые фигуры и коллективы, которые заслуживают добрых слов и наград.

- На мой взгляд, в отношении премии Ювана Шесталова нужно делать акцент на сохранении нашей самобытной культуры, позиционировании региона на международных, общероссийских площадках. Это не только литературное творчество, но и изучение родных языков, ремёсел, промыслов, технологий.

Она также подчеркнула, что один из главных принципов отбора – выдающиеся заслуги кандидатов в той или иной стези.

Напомним, с 2013 по 2018 годы лауреатами премии стали 18 югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU