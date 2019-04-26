2019-04-26T15:35:37+03:00
Общество

В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКО

Они появятся в Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске
Анна Полякова
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В Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКОВ Югре до 2023 года построят пять полигонов для утилизации ТКОФото: Ольга Крыльцова
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Для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО на территории Югры планируется реализация проектов по строительству 5 комплексных межмуниципальных полигонов. Как сообщили в региональном департаменте промышленности, они появятся в городах Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск. Общая мощность полигонов 600 тыс. тонн в год.

В настоящее время по концессионному соглашению строится межмуниципальный полигон в Нефтеюганске. По плану срок завершения работ – 2020 год. В 2019 году запланировано объявление конкурсов на заключение концессионных соглашений на строительство полигонов в Нижневартовск, Нягань, Сургут, где объекты заработают в 2023 году. После перевода участка земель лесного фонда в земли промышленности будет объявлен конкурс на строительство полигона в г. Ханты-Мансийске.

Напомним, Югра начала переход на новую систему обращения с ТКО осенью 2018 года. Все мероприятия реализуются в установленные сроки - подготовлена региональная нормативно-правовая база, определены тарифы, утверждена территориальная схема обращения с отходами, определен региональный оператор по двум зонам.

Полномочия по обращению с ТКО распределены между автономным округом и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Вместе с тем за несколько месяцев внедрения новой системы выявлены сложности и недостатки. Чтобы решить проблему, губернатор Югры предложила руководителю рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» усовершенствовать нормативно-правовую базу в части деятельности регионального оператора.

На уровне региона в ближайшее время будет запущена проектная инициатива, цель которой - консолидация всех участников процесса по переходу на новую систему обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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