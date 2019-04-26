2019-04-26T13:49:12+03:00
Общество

В лесах Югры начался пожароопасный сезон

В условиях действия особого режима штрафы увеличат в разы
Анна Полякова
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В лесах Югры начался пожароопасный сезон Фото: УМЧС ХМАОВ лесах Югры начался пожароопасный сезон Фото: УМЧС ХМАО
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В лесах Югры сегодня, 26 апреля, стартует пожароопасный сезон. С этого дня вступают в силу запреты и требования к находящимся в лесу. К ликвидации лесных пожаров при необходимости будут привлечены более 1700 человек и 770 единиц техники.

- Во-первых, существует полный запрет на неконтролируемое сжигание сухой травы, так как это может вызвать лесной пожар. Во-вторых, запрещено разведение костров в хвойных молодняках, гарях, торфяниках, участках лесозаготовителей, - пояснила начальник отдела пожарного надзора в лесах окружного Природнадзора Югры Виктория Четина.

Даже если человек собрался обустроить костер, он должен проложить вокруг него минерализованную полосу. Запрещено также бросать горящие окурки, спички и захламлять лес отходами.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность с назначением штрафов. В условиях действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются до 500 000.

За уничтожение и повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уже уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет в зависимости от причиненного ущерба.

Напомним, в прошлом году пожароопасный период в Югре начался 23 апреля, завершился 15 октября. За этот период в лесах автономного округа ликвидировали 226 лесных пожаров, площадь которых составила 6651 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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