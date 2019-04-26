В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-26T09:02:43+03:00

Участникам при себе необходимо иметь медицинскую справку

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В Нижневартовске горожане старше 61 года могут стать участниками I городского Фестиваля пожилых людей. Мероприятие пройдет 27 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный».

Как сообщили в администрации города, в программе фестиваля предусмотрены мероприятия по дартсу, шашкам, бочче, настольному теннису.

Участникам при себе необходимо иметь медицинскую справку, документ, удостоверяющий личность и, конечно, спортивную и удобную одежду для зала, кроссовки или кеды. Начнется фестиваль в 11 часов.

В результате спортивных баталий будут формирование сборной команды города для участия в окружном VIII Фестивале пожилых людей в Ханты-Мансийске.

- Мероприятие нацелено на укрепление здоровья граждан, привлечение вартовчан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, - подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU