В Нижневартовске пройдет Фестиваль пожилых людей
В Нижневартовске горожане старше 61 года могут стать участниками I городского Фестиваля пожилых людей. Мероприятие пройдет 27 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный».
Как сообщили в администрации города, в программе фестиваля предусмотрены мероприятия по дартсу, шашкам, бочче, настольному теннису.
Участникам при себе необходимо иметь медицинскую справку, документ, удостоверяющий личность и, конечно, спортивную и удобную одежду для зала, кроссовки или кеды. Начнется фестиваль в 11 часов.
В результате спортивных баталий будут формирование сборной команды города для участия в окружном VIII Фестивале пожилых людей в Ханты-Мансийске.
- Мероприятие нацелено на укрепление здоровья граждан, привлечение вартовчан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, - подчеркнули в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU