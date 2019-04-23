В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-23T12:16:20+03:00

Мужчина в очередной раз сел за руль нетрезвым

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В Сургуте осудили водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 30-летнего жителя гп.Барсово признали виновным. Как выяснилось, мужчина уже был наказан за то, что сел нетрезвым за руль.

Будучи привлеченным в ноябре 2018 года к административной ответственности за пьяное вождение, в феврале 2019 года вновь управлял автомобилем под алкоголем, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU