2019-04-23T12:16:20+03:00
Происшествия

В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение

Мужчина в очередной раз сел за руль нетрезвым
Анна Полякова
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В Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение Фото: prokhmao.ruВ Сургуте приговорили водителя за пьяное вождение Фото: prokhmao.ru
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В Сургуте осудили водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 30-летнего жителя гп.Барсово признали виновным. Как выяснилось, мужчина уже был наказан за то, что сел нетрезвым за руль.

Будучи привлеченным в ноябре 2018 года к административной ответственности за пьяное вождение, в феврале 2019 года вновь управлял автомобилем под алкоголем, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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