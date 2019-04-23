Вскрытие Оби в Югре ожидается уже через неделю

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-23T07:26:19+03:00

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Уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска сегодня, 23 апреля, составляет 531 см (за сутки -1 см), в Сургуте 326 (+12 см), в Нефтеюганске 434 см (+9 см).

Срок вскрытия реки Оби в Югре ожидается в начале мая. Согласно предварительным данным, река не поднимется выше 950 см. В настоящее время кромка ледостава находится в районе населенного пункта Озерное Колпашевского района (на 12 км выше н/п Колпашево) Томской области. До границы округа около 524 км (динамика 26 км).

Напомним, что высшие уровни воды в Оби в Нижневартовске были зафиксированы в 1941 году – 12 м 20 см, в 1979 году – 10 м 71 см (21 июня), в 2015 году – 10 м 61 см (19 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU