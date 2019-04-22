2019-04-22T16:04:48+03:00
Происшествия

На жительницу Нефтеюганска завели уголовное дело за прописку иностранцев

Предоставлять помещения для проживания она не собиралась
Анна Полякова
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«Гостеприимная» 46-летняя жительница Нефтеюганскаможет лишиться свободы. Против нее возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Женщина фиктивно за денежное вознаграждение прописал в принадлежащем ей помещении двоих мигрантов. Однако предоставлять помещения для проживания данным лицам подозреваемая не собиралась. Ее обман сотрудники полиции выявили во время отработки жилого сектора.

Ей грозит уголовная ответственность. Наказанием для нее может стать лишение свободы сроком до трех лет, сообщает ОМВД России по г. Нефтеюганску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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