В Лангепасе судят поджигателя-наемника из Алтайского края
В Лангепасе ждет суда житель Алтайского края. Его обвиняют в покушении на уничтожение имущества путем поджога.
Как выяснилось, спалить магазин бы ла его идея. Он пошел на преступление в октябре 2018 года за денежное вознаграждение, полученное от неустановленного лица. Облив помещение бензином из канистры, он подпалил магазин и скрылся с места преступления.
Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку возгорание ликвидировано службой пожарной охраны. Из-за пожара мог быть причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.
Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщает прокуратура Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU