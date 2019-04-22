В Лангепасе судят поджигателя-наемника из Алтайского края

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-22T09:06:17+03:00

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В Лангепасе ждет суда житель Алтайского края. Его обвиняют в покушении на уничтожение имущества путем поджога.

Как выяснилось, спалить магазин бы ла его идея. Он пошел на преступление в октябре 2018 года за денежное вознаграждение, полученное от неустановленного лица. Облив помещение бензином из канистры, он подпалил магазин и скрылся с места преступления.

Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку возгорание ликвидировано службой пожарной охраны. Из-за пожара мог быть причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщает прокуратура Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU