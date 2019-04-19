2019-04-19T09:43:05+03:00
Общество

В Югре введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачи

Финансирование программ осуществлялось за счет собственных средств предприятий
Алена Кульмухаметова
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В Югре введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачиВ Югре введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачи
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В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа обсудили итоги реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2018 году.

По словам Натальи Комаровой, в предыдущем году в регионе восемь субъектов электроэнергетики реализовали инвестиционные программы. Их финансирование осуществлялось за счет собственных средств предприятий, с привлечением кредитных источников.

- Суммарное фактическое финансирование инвестпрограмм составило почти пять миллиардов рублей, введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачи, 188 мегавольт-ампер трансформаторной мощности. К сетям энергоснабжения, среди прочих, подключены 72 социально-значимых объекта, в том числе, спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе Нягань, школы и детские сады в Нижневартовске, Сургуте, Кондинском районе, - отметила глава региона.

Как подчеркнул член общественного совета при департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Олег Чумак, особое внимание уделялось контролю за достижением целевых показателей инвестиционных программ, соблюдением графика строительства и объемов финансирования, оценкой загруженности построенных, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных мощностей, их востребованности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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