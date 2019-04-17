2019-04-17T15:39:18+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии

Творческая биография Сергея Калистратова насчитывает более 10 персональных выставок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии. Фото с сайта Природнадзора Югры
Изменить размер текста:

В филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» в Ханты-Мансийске сегодня, 17 апреля, состоялось открытие персональной выставки «Светлые лики земли» известного омского мастера фотографии Сергея Калистратова.

Сергей Калистратов – известный омский художник акварелист, фотохудожник, сумевший найти себя в искусстве фотографии. Работы мастера отличаются от обычной техники не только восприятием нового и оригинального, но и наполнены художественной формой, что даёт огромный плюс автору и заметное преимущество в восприятии фотографий зрителем.

На выставке представлены фотографии последних лет, выполненные в технике двойной экспозиции.

Творческая биография Сергея Калистратова насчитывает более 10 персональных выставок в Омске и Омской области. Сергей много путешествует по России, Сибири и за рубежом, из творческих поездок привозит большой рабочий материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синхронистки из Югры стали победительницами «Красы Сибири»
В Югре завершается сезон гриппа и ОРВИ
Жители Сургутского района ставят прививки от клещевого энцефалита
В Урае чиновники задолжали подрядчику два миллиона рублей
Вартовчан приглашают на Фестиваль скандинавской ходьбы
В Пыть-Яхе женщина обокрала мать сожителя
В Сургуте без предупреждения снесли гаражи, которые мешали стройке
В Югорске за мошенничество судят двух налоговых инспекторов
Волейболисты из Нижневартовска подарили игрушки юным пациентам больницы
В Ханты-Мансийске старушка отдала в долг незнакомцу из торгового центра 200 тысяч рублей
В Нижневартовске состоится фестиваль «Пасха Красная»
Два десятка жителей Югры оштрафованы за выезд на хрупкий лёд
В Нижневартовске судят водителя, по вине которого пострадал двухлетний малыш
На первомайские праздники в Нижневартовске перекроют дороги
Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду
Югорчанину грозит срок за прописку зарубежного родственника
В Сбербанке югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ по адресу или штрих коду
Восемь брошенных иномарок вывезут из дворов Нижневартовска на спецстоянку
Осуждены два жителя Нижневартовска за нетрезвое вождение
В Сургуте на линию вышли десять дополнительных автобусов
Суд города Радужный ужесточил наказание двум преступникам за разбойное нападение
В Ханты-Мансийске монтируют светодиодные фонари
В ХМАО осуждены два жителя Казахстана за жестокую расправу в охотничьих угодьях
Предприниматели Югры под защитой уполномоченного при президенте РФ
Сургутянка стала уголовницей за регистрацию в своей квартире иностранца
В Югре чипировали почти сорок тысяч оленей
В Пыть-Яхе «автомеханики» обокрали мужчину