В Ханты-Мансийске открыта выставка омского мастера фотографии

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-17T15:39:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» в Ханты-Мансийске сегодня, 17 апреля, состоялось открытие персональной выставки «Светлые лики земли» известного омского мастера фотографии Сергея Калистратова.

Сергей Калистратов – известный омский художник акварелист, фотохудожник, сумевший найти себя в искусстве фотографии. Работы мастера отличаются от обычной техники не только восприятием нового и оригинального, но и наполнены художественной формой, что даёт огромный плюс автору и заметное преимущество в восприятии фотографий зрителем.

На выставке представлены фотографии последних лет, выполненные в технике двойной экспозиции.

Творческая биография Сергея Калистратова насчитывает более 10 персональных выставок в Омске и Омской области. Сергей много путешествует по России, Сибири и за рубежом, из творческих поездок привозит большой рабочий материал.

ИСТОЧНИК KP.RU