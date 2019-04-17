СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-17T14:01:07+03:00

В Югорске за мошенничество судят двух налоговых инспекторов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Между собой они поделили шесть миллионов бюджетных рублей

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Сотрудницы налоговой службы из Югорска путём мошенничества похитили шесть миллионов рублей. На имущество преступниц наложен арест.

Накануне, Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников налоговой службы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По информации окружной прокуратуры, старший специалист Межрайонной инспекции ФНС № 4, имея доступ к программе по начислению заработной платы, с марта 2014 по ноябрь 2018 года систематически совершала кражу денег из фонда оплаты труда сотрудников, внося изменения в платежные ведомости, направляемые в банк. В результате преступных действий обвиняемая похитила более одного млн. рублей.

Кроме того, обвиняемая вместе с заместителем начальника отдела общего обеспечения, с декабря 2014 по ноябрь 2018 года аналогичным образом совершали кражу денег из фонда оплаты труда сотрудников Инспекции также внося изменения в платежные ведомости, направляемые в банк для выплаты заработной платы.

Одна из налоговиков умышленно завышала сумму денег, подлежащих выплате в виде заработной платы другой обвиняемой. Впоследствии, обналичив перечисленные деньги через банкоматы, злоумышленницы распределяли их между собой.

В результате их противоправных действий бюджету РФ причинен ущерб на общую сумму более шести млн. рублей. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Кроме того, Югорским межрайонным прокурором заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU