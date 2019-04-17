В Югорске за мошенничество судят двух налоговых инспекторов
Сотрудницы налоговой службы из Югорска путём мошенничества похитили шесть миллионов рублей. На имущество преступниц наложен арест.
Накануне, Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников налоговой службы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По информации окружной прокуратуры, старший специалист Межрайонной инспекции ФНС № 4, имея доступ к программе по начислению заработной платы, с марта 2014 по ноябрь 2018 года систематически совершала кражу денег из фонда оплаты труда сотрудников, внося изменения в платежные ведомости, направляемые в банк. В результате преступных действий обвиняемая похитила более одного млн. рублей.
Кроме того, обвиняемая вместе с заместителем начальника отдела общего обеспечения, с декабря 2014 по ноябрь 2018 года аналогичным образом совершали кражу денег из фонда оплаты труда сотрудников Инспекции также внося изменения в платежные ведомости, направляемые в банк для выплаты заработной платы.
Одна из налоговиков умышленно завышала сумму денег, подлежащих выплате в виде заработной платы другой обвиняемой. Впоследствии, обналичив перечисленные деньги через банкоматы, злоумышленницы распределяли их между собой.
В результате их противоправных действий бюджету РФ причинен ущерб на общую сумму более шести млн. рублей. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.
Кроме того, Югорским межрайонным прокурором заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU