Сургутянка стала уголовницей за регистрацию в своей квартире иностранца
В Югре продолжаются мероприятия в сфере нарушения миграционного законодательства.
Так, полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1987 года рождения. Подозреваемая осуществила фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания и пребывания. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Добавим, что по данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 39, из них: убийство, грабеж, угон, два факта мошенничества, 10 краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU