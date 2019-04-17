СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-17T09:02:43+03:00

Сургутянка стала уголовницей за регистрацию в своей квартире иностранца. Фото с сайта pixabay.com

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В Югре продолжаются мероприятия в сфере нарушения миграционного законодательства.

Так, полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1987 года рождения. Подозреваемая осуществила фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания и пребывания. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Добавим, что по данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 39, из них: убийство, грабеж, угон, два факта мошенничества, 10 краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU