СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-17T08:01:00+03:00

Минувшие сутки в Югре обошлись без ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Редкий случай, когда в Ханты-Мансийском автономном округе сутки прошли без дорожно-транспортных происшествий. Возможно, причиной тому стали погодные условия.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, за прошедшие сутки на территории округа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9572 нарушения правил дорожного движения, задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, три – за отказ от медицинского освидетельствования. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период с помощью комплексов видеофиксации, работающих в автоматическом режиме на улично-дорожной сети округа, выявлено 8078 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД выявлено два факта с признаками состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU