В Нягани горе-угонщик оставил на растерзание озлобленному владельцу авто свою жену

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-16T15:17:54+03:00

Девушка увязла в сугробе. а её молодой муж сбежал Фото: Татьяна Коркина

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Курьезное преступление накануне было совершено в Нягани. Горе-угонщик при попытке скрыться бросил в сугробе молодую жену.

В дежурную часть полиции Нягани поступило телефонное сообщение от 28-летнего жителя города об угоне его машины.

Звонивший мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль на автосигнализации с замком зажигания на парковке около одного из магазинов города. Но по какой-то причине одна из дверей оказалась открыта.

В то время, пока заявитель находился в магазине, мимо автомобиля проходили молодые супруги.

Влюблённые устали идти пешком, и 21-летний подозреваемый предложил воспользоваться автомобилем, стоявшим на стоянке. Проверив все двери, одна из которых оказалась открытой, злоумышленник сел за руль и тронулся с места.

В момент, когда авто начало движение, из магазина вышел владелец, который догнав машину, вцепился в багажник. Протащив 200 метров заявителя, злоумышленник остановился. Выпрыгнув из автомобиля, 21-летний подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Его 22-летняя супруга также попыталась скрыться, но упала в сугроб и была задержана владельцем машины.

Злоумышленник позже был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU