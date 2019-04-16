В Ханты-Мансийске костюм вороны представили 24 участницы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-16T12:58:51+03:00

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В Ханты-Мансийске прошел один из самых почитаемых среди коренных малочисленных народов Югры праздников – Вороний день.

По доброй традиции самым ярким и запоминающимся моментом мероприятия стал конкурс на лучший костюм вороны. На этот раз необычное дефиле по числу представленных номеров побило рекорды прошлых лет, и на суд жюри были представлены 24 презентации жителей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Нефтеюганского районов.

Участники показали профессиональный уровень исполнения своих одеяний и мастерски представили их.

- Ворона – яркая, экспрессивная птица. Ее оперение переливается оттенками синего, фиолетового, серебристого и даже красного цвета, что и обусловило выбор материалов. Большая часть костюма сшита из экокожи, а при создании крыльев была использована голографическая краска, – поделилась заведующая клубом «Орфей» Анна Маматулина.

Поскольку ворона у обских угров считается покровительницей женщин и детей, во время Вороненого дня поздравили с пополнением десять югорских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU