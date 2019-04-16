СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-16T07:57:24+03:00

В Сургуте знакомый без спроса снял с карты пенсионера 45 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился с заявлением 64-летний местный житель. Мужчина пояснил, что его знакомый похитил у него банковскую карту.

Полицейские выяснили, что в начале февраля у заявителя в гостях находился его друг, который из кармана куртки похитил банковскую карту. В дальнейшем злоумышленник снял с карты 45000 рублей. Пин-код был написан владельцем на самой карте.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 24-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU