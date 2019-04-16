2019-04-16T07:00:14+03:00
Общество

Полсотни пожаров произошло в ХМАО в минувшую неделю

В огне погиб мужчина-инвалид
Алена Кульмухаметова
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Полсотни пожаров произошло в ХМАО в минувшую неделю. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреПолсотни пожаров произошло в ХМАО в минувшую неделю. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Бани и дачные дома стали чаще гореть в Югре. Чаще всего в возгораниях виноваты сами жители округа.

Так, по данным МЧС России по ХМАО-Югре, с 8 по 14 апреля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 54 пожара, на которых спасено шесть человек. Эвакуировались из горящих зданий 1217 человек. Получили травмы два человека, один человек погиб.

Так, трагедия случилась в ночь с 13 на 14 апреля в жилом доме в сельском поселении Уньюган Октябрьского района. В собственном доме заживо сгорел мужчина-инвалид.

Массовая эвакуация произошла 14 апреля в гипермаркете Сургута. Короткое замыкание стало причиной пожара в «Ленте» на улице 30 лет Победы. Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, возгорание случилось из-за короткого замыкания изоляции освещения торгового зала. Из здания пришлось эвакуировать 370 человек.

По данным ведомства, объектами возгораний в большинстве случаев стали объекты жилого сектора, из которых 18 - бани и дачные дома, 14 - многоквартирные жилые дома. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, а также нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и эксплуатацией печей. От огня пострадали 5 транспортных средств и 42 строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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