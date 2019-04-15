Студенты Нижневартовска реализуют проект «Действуй экологично – утилизируй правильно»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-15T15:33:13+03:00

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Второй год подряд Нижневартовский государственный университет совместно с управлением по природопользованию и экологии администрации города реализует эколого-просветительский проект «Действуй экологично – утилизируй правильно».

В рамках проекта студенты факультета экологии и инжиниринга НВГУ проведут обучающий семинар в школах города. Ребята расскажут, какие виды отходов образуются в быту, для чего необходимо осуществлять раздельный сбор мусора, и какой вред он наносит, разлагаясь в окружающей среде. Завершится акция игрой на закрепление полученных знаний.

Как отметили в администрации города, активисты университета планируют посетить более 20 общеобразовательных организаций города. За ходом проекта можно наблюдать в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.

Добавим, проект нацелен на формирование экологической культуры и сознательности у подрастающего поколения, информирование о необходимости раздельного сбора отдельных видов отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU