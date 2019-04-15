2019-04-15T13:39:01+03:00
Происшествия

Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок

Женщина перевела ему 17 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок. Фото с сайта pixabay.comПлохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Ханты-Мансийска подала на сайт объявление о продаже детской коляски. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель.

Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ханты-Мансийска обратилась 48-летняя женщина с заявлением о краже денег с банковской карты.

Выяснилось, что заявительница разместила на популярном сайте объявление о продаже детской коляски. Вскоре с абонентского номера 8-953-324-80-37 (Теле2 Мобайл Калужской области) ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником компании, которая скупает у населения подержанные детские коляски. Пользуясь тем, что женщина практически не владеет русским языком, он убедил ее сообщить персональные данные банковской карты.

Женщина сообщила данные и вскоре с карты списались более 17 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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