Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
Окружная клиническая больница приглашает на вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививочный кабинет работает и в субботу.
Как сообщают специалисты больницы, Ханты-Мансийский округ расположен в природном очаге, где обитает более 10 видов возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, среди которых вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и другие. Именно в весенне-летний сезон происходит активизация переносчиков этих заболеваний – клещей.
Эпидемиологический прогноз в округе по клещевым инфекциям оценивается как неблагоприятный. Специалисты Окружной клинической больницы призывают обезопасить себя от опасных заболеваний при помощи вакцинопрофилактики.
Также вакцинация организованных детских коллективов проводится в детских садах и школах.
ИСТОЧНИК KP.RU