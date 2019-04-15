2019-04-15T11:46:08+03:00
Общество

Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой

Вакцину можно поставить даже в субботу
Алена Кульмухаметова
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Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой. Фото с сайта pixabay.comЖителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой. Фото с сайта pixabay.com
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Окружная клиническая больница приглашает на вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививочный кабинет работает и в субботу.

Как сообщают специалисты больницы, Ханты-Мансийский округ расположен в природном очаге, где обитает более 10 видов возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, среди которых вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и другие. Именно в весенне-летний сезон происходит активизация переносчиков этих заболеваний – клещей.

Эпидемиологический прогноз в округе по клещевым инфекциям оценивается как неблагоприятный. Специалисты Окружной клинической больницы призывают обезопасить себя от опасных заболеваний при помощи вакцинопрофилактики.

Также вакцинация организованных детских коллективов проводится в детских садах и школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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