В Сургуте открылся первый планетарий

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-14T13:15:44+03:00

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В Сургутской технологической школе открылся первый городской планетарий. Его изюминкой являются пиар-шлемы, благодаря которым посетители получат возможность ощутить полное присутствие на той или иной планете, на время экскурсии полностью погружаясь в путешествие в звездном пространстве.

Как рассказала директор Сургутской технологической школы Лариса Самигуллина, в планетарии все продумано до мелочей. С возвращением в учебные планы образовательных организаций предмета астрономия, этот вопрос стал актуален.

В рамках уроков и внеурочной деятельности посетители планетария смогут обновить свои знания по астрономии, ознакомиться с методами ориентирования по звездам, узнать о мифологических персонажах, давших свое название созвездиям, расширят свои знания о строении солнечной системы и вселенной. Также у них будет возможность посмотреть научно-познавательные фильмы по астрономии, естествознанию, биологии, экологии и истории.

Добавим, в «Звездном зале» помимо стеновых ультрасовременных сенсорных панелей, рассказывающих о знаках зодиака, планетах солнечной системы, установлен аппарат «Планетарий», который демонстрирует на куполе астрономические явления, доступные наблюдению невооруженным глазом: созвездия, суточное движение небесного свода, движение Солнца и планет, туманности и звездные скопления, Млечный путь. В планетарии имеется современный телескоп, позволяющий следить за небесными светилами.

ИСТОЧНИК KP.RU