2019-04-13T13:11:38+03:00
Происшествия

В Сургутском районе задержаны юные влюблённые за кражу шоколада и колбасы

Сумма ущерба получилась внушительная [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе задержаны юные влюблённые за кражу шоколада и колбасы. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе задержаны юные влюблённые за кражу шоколада и колбасы. Фото с сайта pixabay.com
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Дерзкое, на их взгляд, ограбление совершила влюблённая парочка из Сургутского района. Юной воровке нет и 18 лет.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратился директор продуктового магазина с заявлением о краже продуктов питания на сумму более шести тысяч рублей.

Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, вычислили воров. Ими оказались 19-летний юноша и его 17-летняя спутница. Отметим, что ранее они привлекались к административной ответственности за совершение мелкого хищения.

Удалось установить их причастность к совершению еще одной аналогичной кражи из магазина на сумму более 12 тысяч рублей.

Влюблённые пояснили, что днём в одном магазине похитили колбасу, а в другом магазине шоколад и конфеты. В дальнейшем похищенные продукты планировали продать.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кража шоколада и колбасы из магазина в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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