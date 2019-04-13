В Сургутском районе задержаны юные влюблённые за кражу шоколада и колбасы
Дерзкое, на их взгляд, ограбление совершила влюблённая парочка из Сургутского района. Юной воровке нет и 18 лет.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратился директор продуктового магазина с заявлением о краже продуктов питания на сумму более шести тысяч рублей.
Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, вычислили воров. Ими оказались 19-летний юноша и его 17-летняя спутница. Отметим, что ранее они привлекались к административной ответственности за совершение мелкого хищения.
Удалось установить их причастность к совершению еще одной аналогичной кражи из магазина на сумму более 12 тысяч рублей.
Влюблённые пояснили, что днём в одном магазине похитили колбасу, а в другом магазине шоколад и конфеты. В дальнейшем похищенные продукты планировали продать.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Также в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кража шоколада и колбасы из магазина в Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU