В одной из школ Сургута появился планетарий

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-13T09:05:43+03:00

Посещать его смогут дети со всего города

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В Сургуте появился планетарий. Он создан в технологической школе. Здесь планируется проводить занятия для школьников по астрономии, естествознанию, биологии, экологии, истории и другим предметам. Ребята смогут узнать о мифологических персонажах, в честь которых названы планеты, расширить свои знания о строении солнечной системы и вселенной, посмотреть научно-познавательные фильмы.

В планетарии есть телескоп, позволяющий следить за звездами, на стенах установлены сенсорные панели, аппарат «Планетарий» с созвездиями, суточным движением небесного свода, Солнца и планет, туманностей, звездных скоплений, Млечного пути.

Еще одной изюминкой планетария являются пиар-шлемы, благодаря которым возникает полное присутствие на той или иной планете.

Как рассказала директор Сургутской технологической школы, планетарий открыт для школьников всего города. На первом этапе будут проводиться экскурсии, а в последующем, здесь откроются кружки для любителей астрономии, где ребята смогут заниматься научно-исследовательской деятельностью, — резюмировала Лариса Самигуллина.

- Я рад, что Планетарий открыт именно в День космонавтики. Огромное спасибо департаменту образования и руководству школы. Администрация города приложит все силы для того, чтобы в Сургуте появилось здание городского полноценного планетария, - отметил глава города Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU