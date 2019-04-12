2019-04-12T13:03:13+03:00
Происшествия

Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньги

Она переводила деньги на резервный счёт банка
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньгиСургутянка знала про мошенников, но всё равно перевела деньгиФото: Татьяна Коркина
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Женщина ранее слышала о способах отъёма денег, но не ожидала, что мошенники доберутся и до неё.

Накануне в полицию обратилась 29-летняя жительница Сургута, которая попалась на уловки мошенников. Женщина рассказала, что 1 апреля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков, который пояснил, что с ее карты была совершена попытка снятия денег. Будучи уверенной в достоверности информации, сургутянка продолжила разговор с мошенником, который сказал, что для блокировки операции необходимо все деньги, находящиеся на карте, перевести на резервный счет банка. Несмотря на то, что гражданка знала о подобном виде преступления, она последовала инструкции и перевела денежные средства в сумме 43000 рублей на счет мошенника.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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