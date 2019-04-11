В субботу жители Югры проверят свою грамотность на «Тотальном диктанте»
Масштабная международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в субботу 13 апреля в 13 часов. Для участия в ней необходима простая регистрация на сайте. Необходимо лишь набрать в поисковике «Тотальный диктант» и выбрать город.
В крупных городах Югры подготовлены специальные площадки проведения «экзамена грамотности». Так, в Нижневартовске она пройдёт на 11 площадках. Одна из них примет людей с различными особенностями развития - это Центральная городская библиотека имени Анисимковой.
Жители города смогут проверить свои знания на девяти открытых площадках, среди которых: НВГУ, Городской драматический театр, Молодежный центр, школа «Индиго», Лицей, Школа скорочтения IQ007. Кроме того, в диктанте примут участие пациенты Нижневартовской окружной клинической детской больницы и осужденные из исправительной колонии №15.
Как сообщает администрация города, на данный момент участие в написании диктанта подтвердили более 200 человек. Места на площадках еще есть. Зарегистрироваться и выбрать удобную площадку можно на сайте «Тотальный диктант – Нижневартовск».
На территории России тотальный диктант смогут написать жители 772 населенных пунктов. За рубежом - участники 340 городов из 79 стран, включая города-спутники. Нижневартовск пишет тотальный диктант с 2013 года. Проверить свою грамотность также можно онлайн. Добавим, что тотальный диктант пишут даже в космосе.
ИСТОЧНИК KP.RU