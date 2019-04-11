Вскрытие рек в ХМАО пройдёт раньше на неделю

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-11T11:57:32+03:00

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Заместитель начальника Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Симачков представил прогнозные сроки вскрытия рек Югры. Как оказалось, они вскроются раньше обычного.

- Вскрытия рек бассейна Оби и Иртыша в 2019 году ожидаются на 3-8 дней раньше среднемноголетних дат и на 5-18 дней раньше сроков вскрытия рек в 2018 году, – сообщил он. – Это обусловлено тем, что среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается на 2,5-3 градуса выше климатической нормы. Высшие уровни весеннего половодья ожидаются около или выше нормы на 0,6 метра.

Высота подъема уровня воды будет зависеть от развития половодья в соседних регионах, особенно на юге Тюменской области. В значительной степени формирование высших уровней воды в период весенне-летнего половодья будет определяться характером весны: интенсивностью таяния снега, дополнительными осадками в период формирования половодья.

По словам Юрия Симачкова, в ближайшие 5 дней в Югре прогнозируется похолодание с отрицательными температурами: ночью до минус 12, а местами – до минус 20 градусов, что может отодвинуть вскрытие рек на 1-2 дня.

Пока наблюдатели сообщают, что лед на реках потемнел, на его поверхности появилась вода. В районе Нижневартовска в связи со сбросом теплой воды ГРЭС сформировались промоины.

ИСТОЧНИК KP.RU