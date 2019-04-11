В ХМАО ищут вандала, который осквернил мемориал Вечного огня
Мужчина сжёг траурный венок на звезде
В Нефтеюганске ищут вандала, который осквернил мемориал Вечного огня. Фото с сайта pixabay.com
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Осквернение мемориала Вечного огня в Нефтеюганске произошло в ночь на 7 апреля. Поиски преступника ведёт полиция.
Накакуне ТРК «Юганск» опубликовала сюжет, как неизвестный бросил венок на вечный огонь, установленный в Сквере Победы у скульптуры воина в 3-м микрорайоне города. Траурный венок сгорел, при этом звезда, из которой поднимается пламя, закоптилась.
Администрация Нефтеюганска обратилась с заявлением в полицию. Проводится проверка и устанавливается личность гражданина, который совершил данный поступок.
Сотрудникам «НефтеюганскГаза» придется снять старый слой краски со звезды, а затем заново покрасить.
ИСТОЧНИК KP.RU