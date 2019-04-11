СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-11T08:28:11+03:00

В Ханты-Мансийске почти все споры покупателей с продавцами решаются в досудебном порядке. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Чаще всего жалуются на некачественный товар

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Жители окружной столицы Югры активно защищают свои права потребителя. Только с начала этого года в Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей города Ханты-Мансийска обратилось 285 граждан.

По словам руководителя ведомства Ирины Ульяновой, акцент в работе был сделан на досудебное урегулирование конфликта, поскольку этот способ является самым быстрым и удобным для любого покупателя или получателя услуг. Практически 90 процентов обращений сегодня удается решить в досудебном порядке.

Было отмечно, что более 80% обращений связаны с приобретением товаров ненадлежащего качества, остальные 20% – с получением некачественных услуг, преимущественно в сфере ремонта и технического обслуживания бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры.

Стоит отметить, что в последние два года отмечается снижение количества обращений – их стало меньше почти на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU