В Югре операцией «Наст» спасают лосей
Браконьерам сотрудники Природнадзора Югры объявили войну. Ради спасения лосей в округе объявлена операция «Наст».
Как сообщили в ведомстве, мероприятие проводится в связи с образованием плотной корки на поверхности снежного покрова, образующейся в результате таяния и последующего замерзания снега – наста. Он препятствует передвижению лосей, чем могут воспользоваться браконьеры.
Срок проведения оперативных профилактических мероприятий с 14 апреля по 1 мая 2019 года. В этот период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников полиции, представителей казачьих обществ, производственных охотничьих инспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU