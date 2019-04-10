2019-04-10T15:01:16+03:00
Общество

В Югре операцией «Наст» спасают лосей

Инспекторы будут патрулировать леса
Алена Кульмухаметова
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В Югре операцией «Наст» спасают лосей. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Югре операцией «Наст» спасают лосей. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Браконьерам сотрудники Природнадзора Югры объявили войну. Ради спасения лосей в округе объявлена операция «Наст».

Как сообщили в ведомстве, мероприятие проводится в связи с образованием плотной корки на поверхности снежного покрова, образующейся в результате таяния и последующего замерзания снега – наста. Он препятствует передвижению лосей, чем могут воспользоваться браконьеры.

Срок проведения оперативных профилактических мероприятий с 14 апреля по 1 мая 2019 года. В этот период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников полиции, представителей казачьих обществ, производственных охотничьих инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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