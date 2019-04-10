СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-10T12:00:42+03:00

В Покачах торговец гашиша отправится в тюрьму на шесть лет. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Покачи. Он признан виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года подсудимый, в целях получения незаконного дохода, приготовил к сбыту гашиш, общей массой 130 граммов, и синтетический наркотик массой не менее 15 граммов, которые хранил при себе, в принадлежащем ему гараже, а также в автомобиле. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил наказание наркоторговцу лишение свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU