2019-04-10T08:27:52+03:00
Общество

Житель Пыть-Яха назвал код и остался без денег

Мужчина не ждал звонка от мошенников
Алена Кульмухаметова
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Житель Пыть-Яха назвал код и остался без денегЖитель Пыть-Яха назвал код и остался без денегФото: Татьяна Коркина
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Желая сохранить 12 тысяч рублей, на которые никто не посягал, житель Пыть-Яха, лишился большей суммы денег. После опустошения мошенниками банковской карты, мужчина обратился в полицию.

Полицейским 42-летний пострадавший рассказал, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что с карты пытаются снять 12 тысяч рублей. Для того, чтобы вернуть деньги, «сотрудник банка» попросил четко продиктовать номер карты и три цифры на оборотной стороне карты.

Получив данные карты и пароли, лжесотрудник уверил, что деньги возвращены и что заблокировать банковскую карты можно уже на следующий день. Полученным сообщениям о списании денег мужчина не придал никого значения, так как думал, что общается с сотрудником банка. Общий ущерб составил более 14 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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