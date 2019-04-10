СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-10T08:03:06+03:00

В Нефтеюганске автоинспекторы помогли коммунальщикам очистить дворы от техники. Фото с сайта полиции Нефтеюганска

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Развешанные у подъездов домов объявления о том, что необходимо убрать машины из дворов, проигнорировали многие автовладельцы из Нефтеюганска. Однако, когда непонятливым хозяевам машин позвонили из полиции – автомобили исчезли из дворов.

Об этом рассказали в полиции города Нефтеюганск. Накануне в адрес начальника ГИБДД ОМВД поступило очередное благодарственное письмо от жительницы города.

В своем письме женщина выражает слова благодарности заместителю командира второго взвода ГИБДД Михаилу Григорщуку и инспектору ДПС Виталию Лобковскому, которые оперативно отреагировали на просьбу женщины.

- В нашем дворе производились работы по уборке и вывозу снега. Работам мешали припаркованные автомобили. Позвонив в Дежурную Часть, я попросила оповестить о проводимых работах собственников транспортных средств. Благодаря действиям сотрудников авто были вовремя убраны, чем оказана помощь в уборке. Прошу объявить благодарность Вашим сотрудникам за добросовестный труд, отзывчивость и неравнодушие, - пишет жительница Нефтеюганска.

ИСТОЧНИК KP.RU