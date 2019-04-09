Известный горнолыжный комплекс Югры завершает зимний сезон

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-09T16:11:31+03:00

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В эти выходные горнолыжный комплекс «Хвойный урман» шумно отпразднует завершение очередного зимнего сезона вечеринкой «Пиратская бухта».

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», мероприятие состоится в субботу 13 апреля и обещает стать настоящим праздником не только для горнолыжников и сноубордистов, но и для простых горожан.

В этом году темой вечеринки станут пираты, поэтому гости, пришедшие на праздник в тематических костюмах, имеют все шансы на то, чтобы выиграть подарок от организаторов.

На время проведения праздника специальной «валютой» горнолыжного комплекса станут пиастры, которые можно будет выиграть в многочисленных конкурсах и викторинах, а позднее обменять на призы и сладкие угощения.

Закрытие сезона ознаменует массовый спуск с горы, участие в котором могут принять все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU