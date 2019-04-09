2019-04-09T13:29:32+03:00
Общество

Во время половодья уровень воды в реках Югры ожидается в пределах нормы

Экипажи спасателей ежедневно патрулируют береговую линию Оби
Алена Кульмухаметова
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Уровень воды в реках Югры во время половодья будет близким к норме. Фото с сайта администрации города НижневартовскУровень воды в реках Югры во время половодья будет близким к норме. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По информации филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 2019 году уровень воды в реках Югры ожидается близким к норме.

По словам заместителя директора Управления по делам ГО и ЧС города Нижневартовск, заместителя постоянной эвакуационной комиссии города Андрея Механошина, в целом следует ожидать спокойного прохождения предстоящего половодья, так как в настоящее время предпосылки к формированию экстремально высоких уровней воды отсутствуют. Выход воды на пойму возможен на отдельных участках Оби.

- Мы отслеживаем ситуацию в верховьях реки Обь. Так, в Алтайском крае первую волну паводка ожидают значительно раньше, чем обычно, – в апреле. Это связано с резким потеплением. Уже выявлено более 25 затороопасных участков, на которых проводятся ледовзрывные работы, – добавил Андрей Механошин.

По прогнозу от 3 апреля высший уровень весеннего половодья в границах Нижневартовска ожидается 870-950 см. Для сравнения, в 2018 году максимальная цифра достигла 945 см. Частично были подтоплены СОТы, расположенные в пойме Оби, 22 семьям спасатели оказали необходимую помощь. В случае достижения максимально прогнозируемого уровня (950 см), все службы, как и в прошлом году, перейдут на усиленный режим работы.

В настоящее время экипажи спасателей ежедневно патрулируют береговую линию Оби в прибрежной зоне, проводят профилактические беседы с рыбаками и детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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