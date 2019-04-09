2019-04-09T11:38:52+03:00
Общество

В частный сектор Ханты-Мансийска «пришел» скоростной интернет

Доступ к современных цифровым сервисам получили 570 семей
Алена Кульмухаметова
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До частного сектора Ханты-Мансийска «дошла» оптика. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскДо частного сектора Ханты-Мансийска «дошла» оптика. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Очередной этап строительства оптических сетей связи в коттеджных поселках и частном секторе Ханты-Мансийска завершен. Высокоскоростной интернет и современные цифровые сервисы теперь доступны еще для 570 семей столицы Югры.

По информации пресс-секретаря города, связисты построили более 13 км линий, чтобы подключить к оптике частные дома по улицам Безноскова, Титова, Рознина, Колхозная, Свердлова, Водопроводная, Октябрьская, Новая, Березовская, Труда, Барабинская, Есенина, Ледовая, Кирова, М.Горького, Энтузиастов, Светлая, Башмаковых, Собянина, Пушкина, Сирина, Отрадная, переулках Майский, Апрельский, Некрасова, Первомайский и Южный.

Отметим, на сегодняшний день оптическими линиями охвачены более 70% всех домохозяйств города Ханты-Мансийска. В планах текущего года - обеспечить технической возможностью подключения к телеком-услугам по оптике жителей частных домов по 25-ти улицам, а также коттеджных поселков Черемхи и Березовое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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