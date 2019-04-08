В Нижневартовске взялись за ремонт дорог
В Нижневартовске коммунальные службы приступили к ликвидации аварийных участков дорог. Сейчас рабочие устраняют выбоины и трещины на дорогах города, образовавшиеся после зимней эксплуатации.
Как рассказали в управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска, на данный момент уже отремонтировано более 100 кв.м. дорожного полотна.
На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для установления «пломбы»: очищают от щебня и пыли, просушивают выбоину, укладывают холодный асфальт, уплотняют ручным виброкатком, швы заливают битумом.
Как позволит погода, ориентировочно в середине мая, дорожники приступят к основной ремонтной кампании: проведут ямочное или сплошное асфальтирование.
Напомним, в этом году дороги города приведут в соответствие национальным стандартам. Летом планируют капитально отремонтировать 14 участков дорог. Будет направлено 550 млн рублей. Предстоящая ремонтная кампания станет самой большой за всю историю Нижневартовска. В связи с этим на ремонтируемых участках будут введены ограничения. Коммунальные службы надеются на понимание водителей в период проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU