СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-08T15:49:45+03:00

В Нижневартовске взялись за ремонт дорог. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске коммунальные службы приступили к ликвидации аварийных участков дорог. Сейчас рабочие устраняют выбоины и трещины на дорогах города, образовавшиеся после зимней эксплуатации.

Как рассказали в управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска, на данный момент уже отремонтировано более 100 кв.м. дорожного полотна.

На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для установления «пломбы»: очищают от щебня и пыли, просушивают выбоину, укладывают холодный асфальт, уплотняют ручным виброкатком, швы заливают битумом.

Как позволит погода, ориентировочно в середине мая, дорожники приступят к основной ремонтной кампании: проведут ямочное или сплошное асфальтирование.

Напомним, в этом году дороги города приведут в соответствие национальным стандартам. Летом планируют капитально отремонтировать 14 участков дорог. Будет направлено 550 млн рублей. Предстоящая ремонтная кампания станет самой большой за всю историю Нижневартовска. В связи с этим на ремонтируемых участках будут введены ограничения. Коммунальные службы надеются на понимание водителей в период проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU