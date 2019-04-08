2019-04-08T12:44:46+03:00
Происшествия

За неделю в Югре угнали пять автомобилей

На этот раз лакомыми для преступников стали иномарки
Алена Кульмухаметова
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За неделю в Югре угнали пять автомобилей. Фото с сайта pixabay.comЗа неделю в Югре угнали пять автомобилей. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжают угонять автомобили. Только за минувшую неделю было зарегистрировано пять угонов.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, преступления зафиксированы в городах Ханты-Мансийск, где произошло сразу два угона, в Нягани, Нефтеюганске и в Сургуте.

На этот раз проигнорировали «ВАЗы», и завладели автомобилями марок «УАЗ», «Фольксваген», «Шеврале», «Буран» и «Хендай».

Всего, сотрудниками было раскрыто 32 преступления, по которым возбуждены уголовные дела: угон – три, кража – одна, применение насилия в отношении представителя власти – три, оскорбление представителя власти – четыре, угроза убийством – одна, подделка документов – пять и управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным – 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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