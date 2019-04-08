В Югре, скатившись с горки, в реке утонул трёхлетний малыш

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-08T12:21:27+03:00

В Югре, скатываясь с горки, в реке утонул трёхлетний малыш. Фото с сайта pixabay.com

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Трагедия случилась вечером 6 апреля в Сургутском районе. Трёхлетний мальчик скатился с горки в реку, лёд под малышом проломился, спасти его не удалось.

Как сообщает следственный комитет Югры, по предварительным данным, ребенок находился во дворе дома под присмотром матери. Еще двое детей шести лет и шести месяцев находились в помещении. Когда младенец заплакал женщина на несколько минут забежала в дом, в это время трехлетний мальчик спустился на снегокате аргамаке к находящейся неподалеку речке и провалился под лед.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU