В Югре, скатившись с горки, в реке утонул трёхлетний малыш
Трагедия случилась вечером 6 апреля в Сургутском районе. Трёхлетний мальчик скатился с горки в реку, лёд под малышом проломился, спасти его не удалось.
Как сообщает следственный комитет Югры, по предварительным данным, ребенок находился во дворе дома под присмотром матери. Еще двое детей шести лет и шести месяцев находились в помещении. Когда младенец заплакал женщина на несколько минут забежала в дом, в это время трехлетний мальчик спустился на снегокате аргамаке к находящейся неподалеку речке и провалился под лед.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU