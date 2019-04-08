2019-04-08T07:31:54+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске вор вынес из квартиры игровую приставку и телефон

Преступника задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске вор вынес из квартиры игровую приставку и телефон. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске вор вынес из квартиры игровую приставку и телефон. Фото с сайта pixabay.com
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Купить дорогие гаджеты житель окружной столицы Югры не мог себе позволить, а потому решился на кражу. Владеть умными «игрушками» ему пришлось не долго.

- В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Как стало известно, 22-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил сотовый телефон и игровую приставку, общая стоимость похищенного 31 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что в округе за прошедшие сутки раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений: 3 мошенничества, 10 краж и незаконный сбыт оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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