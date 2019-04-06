В Нижневартовске восстанавливают крышу обгоревшей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-06T13:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Крышу, пострадавшую при пожаре на улице Чапаева, 49 в Нижневартовске, восстанавливают. Ежедневно на объекте трудятся двенадцать человек. К понедельнику будет готов каркас шатра, а к 7 мая кровля будет полностью восстановлена.

- Проблем с материалами нет. Теперь большое внимание будет уделено огнезащитной обработке кровли. После окончания ремонта крыши строители займутся приведением в порядок подъездов, - сообщил заместитель главы Нижневартовска, директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев.

Большинство жильцов с пониманием относятся к работам и терпеливо переносят неудобства. Они контролируют ход работ и будут участвовать при приемке крыши.

Сейчас погорельцам оказывают всестороннюю помощь. Из окружного и городского бюджетов 56 человек получили деньги на общую сумму 3,2 млн рублей. Четыре человека получат помощь за счет внебюджетных источников, так как у собственников квартир отсутствует регистрация по месту жительства.

- Пострадавших также консультируют специалисты социальных служб и оказывают содействие в составлении исков на виновника пожара, - добавил глава города Василий Тихонов.

Напомним, 14 марта завершилось расследование причин пожара. Он возник из-за короткого замыкания изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика одного из провайдеров города. После этого в городе начались проверки всех домов, где есть сети данной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU